شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ منتخب مصر الأولمبى بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب مصر الأولمبي بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 عقب الفوز على غينيا أمس الثلاثاء في نصف النهائي.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "تهانينا لمصر على فوزها في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 2023 ، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانًا في أولمبياد 2024 في باريس ، فرنسا".





وتأهل منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.