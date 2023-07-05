شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها الأهلى يوجه الشكر لحمد فتحى بعد رحيله للوكرة القطرى ، بالإضافة لعودة محمد عواد حارس مرمى الأهلى لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة انتقال برونو سافيو من الأهلى لبوليفار

وافق النادي الأهلي على انتقال برونو سافيو، لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية، حيث قام أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

الأهلي لـ"حمدي فتحي": شكرا على كل شيء"

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على توجيه الشكر إلى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر والمنضم حديثا إلى نادي الوكرة القطري.

محمد عبد المنصف: محمد عواد تعافى من الإصابة وملتزم فى تدريبات الزمالك

أكد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، أن محمد عواد حارس الفريق الأبيض تعافى من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة وأبعدته عن التواجد فى قائمة الفريق طوال الفترة الماضية.

البنك الأهلى يستبعد محمد هلال من التدريبات الجماعية عقب أزمة المنشطات

قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو استبعاد محمد هلال صانع العاب الفريق من التدريبات الجماعية وذلك عقب أزمة المنشطات التي أثيرت مؤخرا .

إبراهيم عادل يحقق إنجازا مصريا فريدا فى التأهل للأولمبياد

بات إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، حيث أصبح أول لاعب مصري يتأهل للأولمبياد مرتين على التوالي وهو تحت السن الأولمبي المعتمد منذ 1992.

يكثف مسئولو نادى فاركو مفاوضاتهم مع نادى جويجليانو الإيطالي للتعاقد معه مهاجمه المصري صلاح الدين باشا لتدعيم هجوم الفريق البرتقالى في الموسم المقبل.

يفتتح اتحاد الكرة المصري مساء اليوم ، الرخصة التدريبية D7 وD8 للدارسين، في محافظة الشرقية، تحت إشراف إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد على.

تقدم عمرو زكى بأوراق ترشحه في انتخابات النادى الإسماعيلى، على مقعد نائب الرئيس، والتي تم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم الأربعاء وحتى 11 يوليو الجاري.