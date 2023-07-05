شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يسجل هدف التقدم للأهلي فى مرمى الإسماعيلى بالدقيقة 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسى تاو هدف التقدم للأهلى في مرمى الإسماعيلى في الدقيقة 50 من زمن المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة في الدفاع، مروان عطية – أليو ديانج – أفشة في الوسط، بيرسي تاو – أحمد عبد القادر - محمد شريف في الهجوم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي في الدفاع، محمد حسن، سيرج أكا، عماد حمدي ، عبدالرحمن مجدي في الوسط، أحمد مدبولي، محمد الشامي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد كوكو ومحمد نصر وأحمد محسن وكريم عرفات وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومروان حمدي.



































































































































































