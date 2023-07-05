شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطمئن على الحالة الصحية لـ"البابلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الشفاء العاجل لعادل البابلي نجم الاتحاد السكندري والمنتخب الوطنى الأسبق الذى تعرض لوعكه صحية مؤخراً. ويُولى رئيس النادي اهتماما كبيراً بالحالة الصحية لـ"البابلى" أحد أبرز نجوم الكرة بزعيم الثغر ومنتخب مصر الوطني، وذلك بشكل دائم ومستمر مع أسرته والسيدة زوجته. وأكد محمد مصيلحى كامل الدعم والمساندة للنجم الكبير، وشدد أن نادى الاتحاد السكندري لا يتخلى أبداً عن أبنائه المخلصين، مؤكداً القيمة الكبيرة للكابتن عادل البابلي في قلوب الجميع داخل قلعة زعيم الثغر، وتمنى سرعة الشفاء للنجم الكبير.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز