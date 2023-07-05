شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ملغى للإسماعيلى أمام الأهلى بعد العودة لتقنية الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت تقنية الفار هدفا للإسماعيلي سجله محمد حسن لفريقه في مرمى الإهلى بعد ثلاثة دقائق فقط من تقدم الفريق الأحمر، ووقع حسن على الهدف في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، لكن بالعودة لتقنية الفيديو اتضح أن الكرة لمست يد اللاعب قبل أن تسكن الشباك.

وكان بيرسى تاو قد سجل هدف التقدم للأهلى في مرمى الإسماعيلى في الدقيقة 50 من زمن المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة في الدفاع، مروان عطية – أليو ديانج – أفشة في الوسط، بيرسي تاو – أحمد عبد القادر - محمد شريف في الهجوم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي في الدفاع، محمد حسن، سيرج أكا، عماد حمدي ، عبدالرحمن مجدي في الوسط، أحمد مدبولي، محمد الشامي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد كوكو ومحمد نصر وأحمد محسن وكريم عرفات وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومروان حمدي.



































































































































































