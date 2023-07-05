شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض "شيتوس" أول مدرب مصرى يتأهل للأولمبياد في نسختين مختلفتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبي في جهاز البرازيلي روجيريو ميكالي أول مدرب مصري يتأهل للأولمبياد في نسختين مختلفتين عبر تاريخ مشاركات الفراعنة التي وصلت لـ13 مرة.

وتأهل وائل رياض شيتوس رفقة المنتخب الأولمبي من قبل لأولمبياد طوكيو 2020، في جهاز ضم كلا من شوقي غريب ومعتمد جمال مدربا عاما، ومحمد شوقي و ووائل رياض مدربين مساعدين، وأسامة عبدالكريم مدربا لحراس المرمى.

كما تأهل رياض هذه المرة، لأولمبياد باريس 2024 في جهاز ضم البرازيلي ميكالي، بجانب سيد السويركي مدربا للحراس ووائل رياض، والمساعدين الأجانب كلا من تياجو كونيا مدربًا عامًا، ليوناردو فاجونيديس مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، ومحمود حرب المدير الإداري، وطارق سليمان طبيب الفراعنة.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب فى النهائى القارى يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجارى، فى تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.