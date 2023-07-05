شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي للأهلي: كنت بموًّت نفسي حبا فى الكيان.. ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حمدي فتحي لاعب النادي الأهلى رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره عقب رحيله لصفوف الوكرة القطري في رحلة احتراف بعد مسيرة حافلة مع الفريق الأحمر تجاوزت 150 مباراة.

وكتب حمدي فتحي عبر صفحته: "شكراً النادي الاهلي شكراً الاداره شكراً جمهور النادي الاهلي العظيم . فخور إني كنت جزء صغير من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي".

وواصل لاعب الأهلي: "ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً . وأخيراً شكراً لجميع الاجهزة الفنية واللاعيبه المحترمه اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين .. و لنا عودة".

و أسدل الستار على رحلة حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى، مع القلعة الحمراء بعدما أعلن نادى الوكرة القطري انهاء كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب واقتراب التوقيع الرسمي.

لعب حمدي فتحي 152 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 11019 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .

حمدى فتحى من مواليد 29 سبتمبر 1994، وكان أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة المارد الأحمر والفراعنة بالسنوات الأخيرة.

حمدى فتحى ولا يزال فى منتصف مسيرته الكروية، فهو شاب مجتهد أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر .