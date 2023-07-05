شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف "تاو" ويحتاج 5 نقاط لحسم الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وبدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي، في الوقت الذي سيطر فيه الحذر الدفاعي على أداء الدراويش خشية من استقبال هدف مبكر، وهدد محمد شريف مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 13 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها أحمد عادل عبد المنعم.

وفرض لاعبو الأهلي استحواذهم على اللعب، وتحصل محمد الشامي لاعب الإسماعيلي على فرصة محققة للتسجيل في مرمى الأهلي ولكن سددها أعلى العارضة قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل على لاعب الدراويش، ولعب شريف رأسية في الدقيقة 29 من عرضية معلول ولكن وصلت إلى يد حارس الإسماعيلي، وفي الدقيقة 30 سدد أفشة تصويبة ولكن بعيدة عن مرمى الدراويش.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 36 من تمريرة أفشة حيث سجل الكرة بيمناه أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء، ولعب ديانج رأسية في الدقيقة 40 ولكن أمسك بها أحمد عادل، وصوب عبد القادر تصويبة في الدقيقة 41 ولعبها بطريقة "R2" ولكن ارتطمت في أقصى القائم الأيسر وارتدت داخل الملعب، وسدد مروان عطية تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع ولكن مرت أعلى العارضة.

وصوب عبد القادر تسديدة في الدقيقة 47 من خارج منطقة جزاء الإسماعيلي ولكن مرت أعلى عارضة مرمى أحمد عادل، وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد استقبال عرضية من خالد عبد الفتاح، بعدما وضعها بيمناه في مرمى الدراويش.

وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 55 من كرة ثابتة لعبها أحمد مدبولي وارتطمت في محمد حسن في طريقها داخل منطقة جزاء الأهلي، ولن استدعى حكم الفار أحمد الغندور لمراجعة اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على محمد حسن لحظة تسجيل الهدف.

وصوب مروان عطية تصويبة بعيدة في الدقيقة 62 ولكن أمسك بها أحمد عادل على مرتين، وأجرى الإسماعيلي أولى التغييرات في الدقيقة 66 بنزول محمود الشبراوي بدلا من أحمد مدبولي، وفي الدقيقة 68 أجرى الأهلي تغييره الأول بنزول محمد الضاوي كريستو بدلا من عبد القادر.

وسدد الشبراوي تصويبة على مرمى الأهلي في الدقيقة 70 من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي، وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف التعزيز لفريقه في الدقيقة 73 بعدما سدد الكرة بيسراه ولكنها ارتطمت في العارضة وعادت إلى داخل الملعب، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته في الدقيقة 74 بنزول حسين الشحات ومحمد فخري بدلا بيرسي تاو وأفشة.

ودفع الإسماعيلي بياو أنور بدلا من سيرجي أكا في الدقيقة 79، بينما شارك محمد هاني بدلا من خالد عبد الفتاح في الدقيقة 83 سدد حسين الشحات تصويبة في الدقيقة 87 ولكن خرجت بعيدا عن المرمى، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة في الدفاع، مروان عطية – أليو ديانج – أفشة في الوسط، بيرسي تاو – أحمد عبد القادر - محمد شريف في الهجوم .

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي في الدفاع، محمد حسن، سيرج أكا، عماد حمدي ، عبدالرحمن مجدي في الوسط، أحمد مدبولي، محمد الشامي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد كوكو ومحمد نصر وأحمد محسن وكريم عرفات وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوي وعمر الساعي ومروان حمدي.



































































































































































