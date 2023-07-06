شكرا لقرائتكم خبر عن بوبو ينتظم فى مران فيوتشر بعد التعافى من الإصابة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد رضا بوبو، صانع ألعاب فيوتشر، في مران فريقه استعداداً لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدوري العام. وكان بوبو قد غاب عن المشاركة مع فيوتشر في المباريات الأخيرة بسبب إصابته بفتاق في عضلات البطن.

وكان فيوتشر قد تعادل مؤخراً مع النادي الأهلي سلبياً، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلي، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.