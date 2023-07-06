شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدف دون رد، على حساب نظيره نادي الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول – محمد عبد المنعم – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة في الدفاع، مروان عطية – أليو ديانج – أفشة في الوسط، بيرسي تاو – أحمد عبد القادر - محمد شريف في الهجوم.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي في الدفاع، محمد حسن، سيرج أكا، عماد حمدي ، عبدالرحمن مجدي في الوسط، أحمد مدبولي، محمد الشامي في الهجوم.