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جدول ترتيب الدورى الممتاز .. الاهلي يتصدر

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز عقب الفوز على نظيره الإسماعيلى ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من عمر المسابقة والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف "تاو" ويحتاج 5 نقاط لحسم الدورى

وتغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف

 

 

جدول ترتيب الدورى الممتاز 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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