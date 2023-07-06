شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 5 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها انتظام أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق فى تدريبات الفريق بعد عودته من الاجازة ، ومواصلة دونجا للتأهيل بعد إصابته فى العضلة الخلفية

محمد عبد المنصف: محمد عواد تعافى من الإصابة وملتزم فى تدريبات الزمالك

أكد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، أن محمد عواد حارس الفريق الأبيض تعافى من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة وأبعدته عن التواجد فى قائمة الفريق طوال الفترة الماضية.

عروض أوروبية وخليجية لضم أحمد الأحمر فى الموسم الجديد

تلقى أحمد الأحمر نجم كرة اليد بنادى الزمالك عروض أوروبية و خليجية تمهيدا لضمه فى الموسم الجديد، إلا أن اللاعب لم يحدد وجهته الجديدة حتى الآن.

أحمد بلحاج ينتظم فى مران الزمالك بعد عودته من الإجازة وتعليمات خاصة لـ شبانة

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء،استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

دونجا يواصل التأهيل فى الزمالك من إصابة العضلة الخلفية

يواصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرنامج العلاجى والتأهيلى المخصص له، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها فى لقاء غزل المحلة بالدوري.

أوسوريو يكلف لاعبى الزمالك بتعليمات خاصة قبل مواجهة فيوتشر

عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يضع برنامجاً خاصاً لـ أحمد بلحاج بعد عودته من الإجازة

وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو برنامجاً خاصاً للمغربى أحمد بلحاج، بعد عودته من إسبانيا لا سيما أن اللاعب لم يشارك فى التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين.

إبراهيما نداى يعتذر للاعبى المقاولون: آسف على الاستعراض لم أعلم أنه ممنوع

اعتذر إبراهيما نداى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للاعبى المقاولون العرب بعد الاستعراض الذى قام به فى مباراة الأمس، وانتهت بفوز الأبيض بستة أهداف مقابل هدف وصعوده لنصف نهائى كأس مصر.