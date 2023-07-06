شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك وبيراميدز يسيطرون.. أغلى لاعبى الدورى المصرى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر موقع ترانسفير ماركت العالمى، الخاص بتحديد القيمة التسويقية للأندية واللاعبين على مستوى العالم، تحديثا جديدا على القيمة التسويقية لأندية ولاعبى الدورى المصرى منذ أيام قليلة.

وشهد التحديث الجديد ارتفاع القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين يأتى فى مقدمتهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، والذى أصبح أغلى لاعب فى الدورى المصرى بقيمة بلغت 5 ملايين يورو، بعد زيادة بلغت 500 ألف يورو فى قيمته التسويقية.

أحمد سيد زيزو (الزمالك): 5 ملايين يورو

أليو ديانج (الأهلي): 4.5 مليون يورو

محمد عبد المنعم (الأهلي) ورمضان صبحى (بيراميدز): 3 ملايين يورو

محمد الشناوى (الأهلي): 2.5 مليون يورو

حمدى فتحى (الأهلي): 2 مليون يورو

محمد شريف (الأهلي) ووليد الكرتى (بيراميدز) ومصطفى فتحى (بيراميدز): 1.8 مليون يورو

محمود الونش (الزمالك): 1.6 مليون يورو

بيرسى تاو (الأهلي) ومجدى أفشة (الأهلي) وإبراهيما توريا (بيراميدز) : 1.5 مليون يورو