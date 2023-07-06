شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز عقب إقامة اليوم الأربعاء الموافق 5/ 7/ 2023 مباراة واحدة فى مسابقة الدورى الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر المسابقة، بين الأهلى والإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف "تاو" ويحتاج 5 نقاط لحسم الدورى

تغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.