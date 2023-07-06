شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلي أصيب بالتسرع فى لقاء الإسماعيلي.. والتدوير مهم حتى لا ينهار الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي كانت صعبة وهو ما توقعه قبل المباراة، وما أكده سير المباراة، مشيرا إلى أن الشوط الأول من المباراة كانت هناك صعوبات، مضيفا: "كما أننا صعبنا الأمور على أنفسنا بسبب عدم التحرك كثيرا أو خلق فرص كثيرة".

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "بين الشوطين طالبت اللاعبين بتغيير الرتم وحاولنا إزعاج المنافس وكانت هناك محاولات وأحرزنا هدفا، وبعد ذلك أصيبنا بحالة من التسرع في إنهاء الهجمات وإهدار الفرص، وهي المشكلة التي تواجهنا في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سهل على المنافس في استلام الكرة تهديد مرمانا، وهو ما سنتحدث عنه من أجل التحسن في هذا الشق بشكل افضل من ذلك".

وعن رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، أكد: "حمدي فتحي كان لاعبا مهما معنا في الأدوار التي يقوم بها ولكن كل لاعب حالة مستقلة ولا أحب المقارنة بين اللاعبين، وكل لاعب حالة فردية وله مميزاته ونحن نلعب ككتلة جماعية، وقادرين على تعويض غياب حمدي في الفترة القادمة".

وأردف: "نحن فريق كبير وأي فريق كبير قادر على إجراء تدعيمات لتعويض الغيابات، ولكن حتى الآن لم نجرى أية تدعيمات لصفوفنا والأهلي قادر على القيام بذلك بشكل جيد".

وأوضح: "من أساسيات الكرة أن يكون كل اللاعبين المقيدين بالقائمة جاهزين وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها حتى لا يحدث انهيار بدني في مستوى اللاعبين ومن أجل عبور كافة المراحل، لاسيما وأن الفريق تأثر سلبا بعد بطولة افريقيا من حيث دوافع اللاعبين وتركيزهم الذهني الذي تراجع، لذا من المهم أن يتدرب كل اللاعبين نفس التدريبات بشكل يومي، والتدوير بين اللاعبين مطلوب، ومطلوب من اللاعبين العمل بنفس المنظومة ومعرفة متى نضغط ومتى نهاجم، وألا يحدث تأثير سلبي مع غياب أي لاعب".

شدد: "لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تتاح له أمام مرمى المنافس، ونحن نتصدر الدوري وأكثر فريق يخلق فرص للتهديف، وندرب اللاعبين على ذلك ولكن لعب مباراة كل 48 ساعة الفرصة ومن أجل تسجيل أهداف أكبر نحتاج لتحسين جودة اللاعبين ولكن في تلك الظروف يكون الوضع صعبا، ونحاول العمل على ذلك في نطاق ضيق". وأضاف: "نحن نصل إلى مرمى المنافس كثيرا ولكن نحتاج إلى التركيز بشكل أكبر والشراسة أن تكون أقوى من ذلك".