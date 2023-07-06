شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الإعلان عن التفاصيل المالية لانتقال برونو سافيو من الأهلى لبوليفار، وعودة محمد عواد من الإصابة والانتظام فى تدريبات الزمالك.

الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف "تاو" ويحتاج 5 نقاط لحسم الدورى

تغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

اتحاد الكرة يُنهى تصور دوري المحترفين ويعلنه خلال ساعات

كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن المجلس أنتهى من وضع تصور دوري المحترفين والدرجات الأدنى من الدوري المصري، وسيعلنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

تعرف على التفاصيل المالية لصفقة انتقال برونو سافيو من الأهلى لبوليفار

وافق النادي الأهلي على انتقال برونو سافيو، لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي بوليفار البوليفي بصفة نهائية، حيث قام أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

محمد عبد المنصف: محمد عواد تعافى من الإصابة وملتزم فى تدريبات الزمالك

أكد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، أن محمد عواد حارس الفريق الأبيض تعافى من الإصابة التى لحقت به فى عضلة السمانة وأبعدته عن التواجد فى قائمة الفريق طوال الفترة الماضية.

البنك الأهلى يستبعد محمد هلال من التدريبات الجماعية عقب أزمة المنشطات

قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو استبعاد محمد هلال صانع العاب الفريق من التدريبات الجماعية وذلك عقب أزمة المنشطات التي أثيرت مؤخرا .

إبراهيم عادل يحقق إنجازا مصريا فريدا فى التأهل للأولمبياد

بات إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024، حيث أصبح أول لاعب مصري يتأهل للأولمبياد مرتين على التوالي وهو تحت السن الأولمبي المعتمد منذ 1992.

عمرو زكى أول المرشحين لانتخابات الإسماعيلى على مقعد "نائب الرئيس"

تقدم عمرو زكى بأوراق ترشحه في انتخابات النادى الإسماعيلى، على مقعد نائب الرئيس، والتي تم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم الأربعاء وحتى 11 يوليو الجاري.