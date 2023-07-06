شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب الإسماعيلي: الكرة لمست يدي اليسرى قبل دخولها مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: "الكرة بالفعل لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدف دون رد، على حساب نظيره نادي الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.
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