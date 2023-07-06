محمد حسن لاعب الإسماعيلي: الكرة لمست يدي اليسرى قبل دخولها مرمى الأهلي

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسن في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: "الكرة بالفعل لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي".