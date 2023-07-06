اليمن يحصد الميدالية الأولى في الدورة العربية بالجزائر

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد اليمني علي خصروف الميدالية البرونزية في وزن 60 كيلو بعد تغلبه على لاعب تونسي في منافسات الجودو للدورة العربية في الجزائر.

وتشارك اليمن في الدورة العربية للألعاب الرياضية ببعثة محدودة الألعاب: "الملاكمة، والمصارعة، والجودو، وألعاب القوي".

وسبق للاعب علي خصروف أن شارك في الدورة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية 2011 وحقق الميدالية الذهبية.

ويمتلك اليمن في رصيد الدورة العربية للألعاب الرياضية 37 ميدالية ملونة موزعة كالتالي: (9 ذهبيات - 8 فضيات - 20 برونزية)، بالإضافة إلى ميدالية خصروف المحققة اليوم.

وكان وزير الرياضة اليمني نايف البكري، الذي يحضر الدورة التقى صباح اليوم الأربعاء بالبعثة الرياضية اليمنية وطالبهم بالمشاركة الفعالية وتقديم الصورة التي تليق باليمن وبالرياضة اليمنية.

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