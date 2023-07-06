مدير الكرة بـ الإسماعيلي: محمد حسن أخبرني أن الكرة لمست يده

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد العجوز، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي أن اللاعب محمد حسن أخبره أن الكرة لمست يده في الهدف الملغي أمام الأهلي.

وأوضح أحمد العجوز في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "محمد حسن أخبرني أن الكرة ارتطمت بقدمه ثم يده قبل أن تدخل المرمى".

واستمر أحمد العجوز في تصريحاته: "الكرة بذلك ارتدت من قدم اللاعب إلى يده والمسافة كانت صغيرة لذلك هو هدف صحيح تم إلغاءه لنا أمام الأهلي".

وواصل أحمد العجوز: "الإسماعيلي ليس في خطر، سنمر من هذه المحنة بفضل الجماهير واللاعبين".

واختتم مدير الكرة بالإسماعيلي: "لدينا هدف صحيح ولم يحتسب وأقر به كل الخبراء، وتم إخبارنا أن حكم تقنية الفيديو تم إيقافه -سمعت هذا الكلام".

خبير تحكيمي: هدف الإسماعيلي الملغي امام الاهلي صحيح 100%

على جانب آخر أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي، أن هدف الإسماعيلي الملغي في مرمى الأهلي صحيح 100%، وحكم تقنية الفيديو أظهر زوايا خادعه لحكم الساحة وتسبب في قرار خاطئ.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" كان يجب على الغندور طلب إعادة الكرة من أكثر من زاوية من حكم تقنية الفيديو".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح:" حكم تقنية الفيديو في يده إعادة الحالة لحكم الساحة من كافة زوايا الملعب والمخرج بريئ من هذا الموقف".

وأكمل الخبير التحكيمي:" رد فعل لاعب الإسماعيلي ليس له علاقة بقرار الحكم ونحن هنا نحكم على الحالات وليس على تصرفات اللاعبين".

واستطرد:" في الدقيقة 21 كان هناك مطالبات من لاعبي الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحالة لا ترتقي لركلة جزاء".

وأختتم محمد صلاح عبدالفتاح:" مدافع الإسماعيلي في هدف الأهلي خرج خارج الملعب من أجل تشتيت الحكم ولكن الهدف صحيح 100%".

حمدي فتحي يودع جماهير الأهلي بعد إنتقاله للوكرة القطري

وجه حمدي فتحي نجم وسط المنتخب الوطني رسالة وداع لجماهير فريقه السابق الأهلي بعد إعلان انضمامه إلى الوكرة القطري.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام:" شكراً النادي الأهلي ، شكراً الإدارة ، شكراً جمهور الأهلي العظيم.. فخور إني كنت جزءاً صغيراً من كيان كبير وعظيم".

وأضاف:" شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً.

وتابع:" أخيراً شكراً لجميع الاجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين .. و لنا عودة".