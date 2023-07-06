كولر: مواجهة الإسماعيلي لم تكن سهلة والأهلي حقق فوزاً غالياً

ياسر رشاد - القاهرة - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة اليوم أمام الإسماعيلي لم تكن سهلة مثلما توقع، ولكن الأهلي نجح في حسمها وتحقيق الفوز ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري.

وأضاف كولر: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء من أجل زيادة الضغط والحماس والفاعلية على مرمى الإسماعيلي، ولكن في نهاية اللقاء واجهنا تسرعًا على المرمى، وهذا ما سوف أتحدث عنه مع اللاعبين بعد اللقاء».

واستكمل حديثه عن رحيل حمدي فتحي وقال: «حمدي لاعب مهم وله دور معنا طوال الموسم، ولكن أرفض مقارنته بأحد آخر، فالجميع سواسية، ونحن لا نقارن لاعبًا بآخر وأنا أتعامل مع كل لاعب على أنه حالة منفردة، والجميع لهم دور مع الفريق».

وأضاف المدير الفني: «تدوير المشاركات بين اللاعبين أمر مهم بالنسبة للفرق الكبيرة التي تشارك في عدة بطولات، مما يستلزم ضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للاعتماد عليهم وتفادي الإجهاد».

واستكمل: «بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا الدوافع تغيرت ولكني استطعت أن أدفع بعدد كبير من اللاعبين حتى يكون لديَّ أكبر قدر من الجاهزين، وأمتلك فريقًا آخر جاهزًا للمشاركة في أي وقت، وبالتأكيد سوف يتعرض اللاعبون للإجهاد إذا شاركت بنفس المجموعة طوال الوقت».

وأتم حديثه: «نعمل على تفادي إهدار الفرص، ولكن لا يوجد فريق في العالم يسجل كل الفرص التي تتاح له».

واختتم: «نحن نتصدر الدوري وأصحاب صدارة في التهديف، ولكن نعمل قدر الإمكان لتفادي إهدار الفرص وأن يكون اللاعبون أكثر هدوءًا وشراسة على المرمى طوال الوقت، وسأكون سعيدًا كمدرب مع اكتمال حالة التركيز على المرمى في إنهاء الهجمات».

الأهلي يعلن مد فترة إختبارات الناشئين بالشرقية

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مد اختبارات الناشئين التي تقام حاليًّا بمحافظة الشرقية، لمدة يوم إضافي، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي شهدته الاختبارات في المحافظة.

وبدأت اختبارات الناشئين بمحافظة الشرقية أمس الثلاثاء، داخل مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات وحتى نفاد الكمية.

وتتواصل اختبارات الأهلي للناشئين في مختلف المحافظات، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات في محافظة السويس بعد غد الجمعة، وتبدأ منذ السابعة صباحًا، علمًا أنها سوف تقام في مقر أكاديمية الأهلي بنادي النصر للبترول.