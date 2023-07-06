شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: محمد حسن لاعب الإسماعيلي اعترف أن الكرة لمست يده قبل دخولها مرمى الأهلي (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن محمد حسن، لاعب فريق الإسماعيلي، كشف لفريق إعداده ببرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة عن حقيقة لمس الكرة ليده قبل دخولها مرمى الأهلي، في الهدف المثير للجدل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد حسن أكد أن الكرة بالفعل لمست يده الشمال قبل دخولها مرمى النادي الأهلي".