شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: كنا نطمح للفوز على الأهلي.. وأعد الجماهير بالبقاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن فريقه قدم مجهودا كبيرا أمام الأهلي، وحاولوا الخروج بأفضل نتيجة سواء التعادل أو الفوز، لكن الأهلي نجح في حسم الأمور لصالحه.
وأضاف "الجمل" عقب الهزيمة من الأهلى: "مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام الداخلية مواجهة هامة وهدف اللاعبين هو تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط".
وقال المدير الفني للإسماعيلي: "أنا حزين لخسارة فريقي أمام الأهلي، وكنا نتمنى إسعاد الجماهير التي جاءت لمساندتنا، وأعد الجميع ببذل أقصى ما لدينا من مجهود من أجل البقاء في الدوري الممتاز".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدف دون رد، على حساب نظيره نادي الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، و التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.
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