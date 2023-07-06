شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: كنا نطمح للفوز على الأهلي.. وأعد الجماهير بالبقاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن فريقه قدم مجهودا كبيرا أمام الأهلي، وحاولوا الخروج بأفضل نتيجة سواء التعادل أو الفوز، لكن الأهلي نجح في حسم الأمور لصالحه.

وأضاف "الجمل" عقب الهزيمة من الأهلى: "مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام الداخلية مواجهة هامة وهدف اللاعبين هو تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط".

وقال المدير الفني للإسماعيلي: "أنا حزين لخسارة فريقي أمام الأهلي، وكنا نتمنى إسعاد الجماهير التي جاءت لمساندتنا، وأعد الجميع ببذل أقصى ما لدينا من مجهود من أجل البقاء في الدوري الممتاز".