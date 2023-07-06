شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى سعد على رادار زد لتدعيم صفوفه فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى سعد، لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، حسابات نادي زد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعيه لتدعيم صفوفه بشكل مميز قبل المشاركة في الظهور الأول للدوري الممتاز بالموسم المقبل.

ويتواجد مصطفى سعد رفقة المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في المغرب.

ويرغب زد في ضم مصطفى سعد لتدعيم خط هجومه، في ظل امتلاك اللاعب إمكانيات جيدة، بخلاف غموض موقفه من العودة للأهلي في الصيف الجاري بعد نهاية الموسم الحالي.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.

وكان فريق زد يلعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية على استاد القاهرة واستقر على استمرار لعب مبارياته على نفس الملعب في ظهوره الأول بدوري الأضواء والشهرة.