شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي استحق الفوز على الإسماعيلى.. وكريستو لاعب رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأحمر استحق الفوز على الإسماعيلى، وإن كان أداء الدراويش هو الأفضل له بالدورى هذا الموسم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدف دون رد، على حساب نظيره نادي الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال طه إسماعيل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كولر إضافة للأهلي، وأضاف الكثير للنادي، والأهلي أيضا أضاف له الكثير"، مؤكدا أن كولر أضاف صفقة عملاقة أغلى من الفوز على الإسماعيلى هو التونسي كريستو، فإنه لاعب رائع ولا يجب أن يجلس على دكة البدلاء وسيرحل قريبا إلى أوروبا. وأضاف طه إسماعيل أن المالي أليو ديانج لا يستطيع القيام بدور حمدي فتحي مع الأهلي بعد رحيله إلى وكرة القطري.