شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون جنيه للأهلي من عائد بيع أليو بادجى إلى بوردو الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل النادي الأهلي على عائد من بيع نادي إميان الفرنسي لمهاجمه السنغالي أليو بادجي إلى نادي بوردو الفرنسي بقيمة 20% من قيمة الصفقة.

وانضم بادجي إلى بوردو مقابل 3 ملايين دولار يحصل عليها نادي إميان الفرنسي، على أن يمنح الأهلي 20% من عائد بيع اللاعب وفقا للبند الموضوع في عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.

وتقرر حصول الأهلي على 600 ألف دولار من بيع أليو بادجي إلى بوردو الفرنسي، أي ما يعادل أكثر من 18 مليون جنيه مصري.

وتعاقد نادي بوردو الفرنسي بشكل رسمي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي السابق، بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تفعيل بند الشراء في عقده.

ونشر بوردو الفرنسي صورة أليو بادجي لاعب النادي الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلنًا التعاقد مع لاعب إميان الفرنسي بشكل نهائي لمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2026.