شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: الأهلي مستمر فى الإسكندرية بسبب الاتحاد.. ونتمنى حسم الدوري فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامي قمصان، مدرب الأهلي، أن فريقه مستمر في الإسكندرية عقب الانتهاء من مباراته ضد الإسماعيلي والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال قمصان خلال تصريحات تليفزيونية إن الأهلي سيخوض تدريبين في الإسكندرية قبل خوض مباراة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ21 للدوري.

قال مدرب الأهلي: "نتمنى تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد على أن نسعى إلى حسم لقب الدوري في مباراة القمة ضد الزمالك يوم 13 يوليو الجاري".

وعبر قمصان عن سعادته بوجوده في الأهلي الذي منحه الفرصة ليكون في هذا المكان ويشارك في الإنجازات التي يحققها الفريق الأحمر في الفترة الحالية.