شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.