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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق الأهلي تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب ، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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