شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم الـ"VAR" الإسماعيلى من هدف أمام الأهلي؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي أحمد الغندور بذل جهدا كبيرا للسيطرة على فعاليات لقاء الأهلي والإسماعيلي الذى أقيم مساء الأربعاء وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وتابع عقل أن الإخراج التليفزيوني تسبب في إثارة الجدل في أكثر من قرار تحكيمي مؤثر خلال فعاليات اللقاء، أبرزها فى الدقيقة 55 عندما تدخل فى هدف الإسماعيلي الذى أحرزه محمد حسن، واستدعى الحكم لشاشة المراجعة وعرض زاوية وحيدة تثير جدلا كبيرا أن الكرة لمست يد لاعب الدراويش، رغم أنه لم يكن هناك لمسة يد وهدف الإسماعيلي صحيح، في الوقت الذى ظهر الحكم عصبيا ومتوترا خلال اللقاء، رغم أنه من أصحاب الخبرات، وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة في تقدير مناسب، لكن يبقى هناك شىء مهم أنه معيار تقدير الأخطاء خارج منطقة الجزاء جعل من التحام واشتراك مدافع الأهلي رامي ربيعة مع الشامي والشبراوي لا عبى الإسماعيلي يرتقى الى الإهمال داخل منطقة الجزاء الأحمر في الدقيقتين 21،82 من عمر اللقاء لكنه سمح باستمرار اللعب واكد الـ"VAR" القرار من خلال التشيك الصامت عبر الكومينكيشن سيستم"،

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائي الأهلي محمد هاني وأليو ديانج مقابل إنذار وحيد للإسماعيلي من نصيب باهر المحمدي إلا أن الحكم كان يجد صعوبة من الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة، خاصة في شوط اللقاء الأول.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 5 حالات تسلل وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة في توقيت مناسب، وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون. كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد وتعاون ثنائى الـ"VAR" مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للبروتوكول .