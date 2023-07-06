شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
مباراة الأهلي والاتحاد السكندري - يوم السبت المقبل 8 يوليو.
مباراة الأهلي والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.
موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري بالدوري
يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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