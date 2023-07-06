شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة الاسماعيلى التى أقيمت أمس الاربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالمسابقة أمام الاتحاد السكندري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري - يوم السبت المقبل 8 يوليو.

مباراة الأهلي والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.