شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ فى التواصل مع المدربين لتشكيل فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت إدارة النادي المصري خطوطًا مع عدد كبير من المديرين الفنيين أصحاب الخبرة في مجال الكرة النسائية، وذلك لاختيار اللاعبات القادرات على تمثيل القلعة الخضراء من ناحية، وكذلك اختيار الكوادر الفنية والإدارية والطبية المؤهلة للعمل بالنادي المصري من ناحية أخرى.

وبدأت إدارة النادي المصري اتخاذ الخطوات التنفيذية لتشكيل فريق الكرة النسائية بالنادي، وذلك بهدف المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية اعتبارًا من الموسم المقبل.

تجئ هذه الخطوة، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي وضع شرط وجود فريق لكرة القدم النسائية كشرط أساسي من شروط منح تراخيص الأندية المحترفة لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.