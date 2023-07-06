«الدروايش يقترب من الهبوط» .. الأهلي يهزم الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز صعب على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ 18 من منافسات الدوري الممتاز .
أحرز هدف المباراة الوحيد بيرسي تاو في الدقيقة 50 من عمر المباراة .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة محتلا بها المركز الـ 13 بجدول ترتيب المسابقة وبات مهددا بالهبوط.
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة مرمي الأهلي: محمد الشناوي
خط دفاع الأهلي: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول
الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - افشة - عبد القادر .
خط الهجوم : تاو - محمد شريف .