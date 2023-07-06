شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حمدى فتحى: كيروش أبلغ مسئولى الوكرة بأن اللاعب فى "حتة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر ناجى، وكيل حمدى فتحى لاعب الأهلى المنتقل حديثا الى الوكرة القطرى، عن الحديث الذى دار بين مسئولى النادى القطرى ومدرب منتخب مصر السابق كارلوس كيروش قبل انتقال اللاعب لصفوف الوكرة القطرى.

وكان الوكرة أعلن تعاقده رسميا مع حمدى فتحى قادما من صفوف النادى الأهلى المصرى فى صفقة بلغت قيمتها 3.25 مليون دولار.

وقال وكيل اللاعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس فى برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "كيروش أبلغ مسئولى النادى القطرى أن حمدى فتحى لاعب جيد وفى حتة تانية".

وتابع وكيل اللاعب: "المفاوضات بدأت منذ شهر مارس الماضى، كنت أبحث للاعب عن عروض فى السعودية وقطر، لكن عرض الوكرة جاء صدفة، كنت أحضر مباراة الأهلى فى كأس العالم، ولفت انتباه أحد المسئولين فى الوكرة وهو الكابتن على رحمة، وأشاد بـ حمدى، وقال كيف لهذا اللاعب لا يزال يلعب فى مصر، لا بد أن يلعب فى الدورى الألمانى، وبعد أن انتهت عقود لاعبى الوسط فى الوكرة كان حمدى من ضمن اهتمامات النادى".

وأكمل: "حمدى فتحى وقع على عقد لمدة 4 سنوات، وما يتم تداوله عن أن قيمة العرض 9 ملايين دولار غير صحيح تمامًا". وأضاف: "اللاعب رفض عرضا مغريا جدًا لا يُرفض بعد بطولة أمم أفريقيا، ولكن النادى تمسك به واللاعب امتثل لرغبة الأهلى آنذاك".

وكشف عمر ناجى، وكيل اللاعبين، أن هناك اهتماما من أندية يونانية وبلجيكية خلال الفترة الحالية بحسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى.

وقال ناجى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "لا توجد عروض لحسام عبد المجيد حتى الآن، ولكن فى اهتمام من أندية القمة فى اليونان وبلجيكا، وأرسلوا كشافين لمتابعة اللاعب فى كأس الأمم الأفريقية فى المغرب، لكن لا يوجد عرض رسمى، فقط هو تحت أنظار العديد من الأندية".

وأضاف: "حسام عبد المجيد عقليته جيدة جدًا ويطور من نفسه، ويحصل على دورات تدريبية فى اللغة الإنجليزية منذ 3 أشهر حتى يكون مستعدا لتجربة الاحتراف".