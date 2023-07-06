شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية النجوم تجهز سموحة لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، ثلاثية إنبى أمام النجوم في كأس مصر أمامه لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق البترولى قبل المواجهة المصيرية المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز في المباراة التي خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق في التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء في الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى في تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى في المباراة المقبلة كبيرة جدا حيث يحتاج أقل من 10 أيام ليكون جاهزا للمباريات بشكل كامل.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.