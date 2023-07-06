شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب فى نهائى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بعدما بلغ الفراعنة الصغار دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بتأهله إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

المنتخب المصري شق طريقه للنهائي بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد في المربع الذهبي ، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائى بالفوز على نظيره المالى بركلات الترجيح.

المباراة التي أقيمت بملعب طنجة، شهدت تسجيل المنتخب المصري هدفا مبكرا بعد مرور 9 دقائق عن طريق محمد شحاتة.

بهذا الفوز، ضمن منتخب مصر التواجد في أولمبياد باريس بعد الوصول للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيحر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مالي وصيفًا بـ6 نقاط.