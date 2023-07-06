شكرا لقرائتكم خبر عن سداسية الزمالك فى المقاولون على مائدة على ماهر فى فيوتشر قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، بالمباريات السابقة لنادى الزمالك، وآخرها مواجهة المقاولون العرب فى ربع نهائى كأس مصر، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض والتعرف على خطة الكولومبى أوسوريو مدرب الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة بين فيوتشر والزمالك بالدوري

ويستعد فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك، فى المباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدورى العام.

وكان فيوتشر قد تعادل مؤخراً مع النادى الأهلى سلبياً، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد الماضى ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.