شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يقترب من الرحيل عن الأهلى والانتقال لنادى زد بمباركة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شادي حسين مهاجم الاهلى من الانتقال لنادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز ، حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين اللاعب ومسئولو زد تم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل ورحّب الأهلي بإتمام الصفقة لاسيما بعدما أبدى مارسيل كولر موافقته على رحيل اللاعب الذي إنتقل الصيف الماضي للأهلي قادماً من سيراميكا لكنه لم يحصل على فرصة كاملة مع المارد الأحمر في ظل عدم قناعة كولر بقدراته الفنية ليتلقى اللاعب عدة عروض أبرزها من سيراميكا وزد لكن الأخير هو الأقرب وسيتم الإعلان عن الصفقة في غضون الأيام المقبلة.

فى سياق أخر، أعلن نادي بوليفار البوليفي عودة لاعبه السابق البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الأهلي ، ونشر بوليفار عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) صورة للاعب بقميص النادي معلنا عودة سافيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ولم يكشف النادي البوليفي تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد الخاص باللاعب ، وانضم برونو سافيو ، 28 عاما ، إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من بوليفار.

ولعب سافيو مع الأهلي 18 مباراة وسجل هدفين في مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري وغزل المحلة بالدوري وصنع 3 أهداف لزملائه.

وابتعد سافيو عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة طويلة وتردد أن اللاعب البرازيلي حرض مواطنه جوستافو سوزا لاعب جيونبوك الكوري الجنوبي على عدم الانضمام للأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية.