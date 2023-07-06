شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: بيرسي تاو أصبح مختلفا مع كولر.. والأهلي بحاجة لمهاجم من نوعية متعب وفلافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن بيرسي تاو لاعب الفريق أصبح لاعبا مختلفا مع مارسيل كولر المدير الفني الحالي، مضيفا أن حسين الشحات ومحمد عبد المنعم ومروان عطية أصبحوا مختلفين كذلك خلال الموسم الحالي، بخلاف ومروان بمثابة اكتشاف من كولر، كما أن كهربا ظهر بشكل مميز وهذا الخماسي ومعهم محمد هاني وصلوا إلى قمة مستواهم.

وقال أبو مسلم خلال تصريحات خاصة: "إن احتياجات الأهلي من الصفقات في الفترة القادمة بسيطة، ولو ترك حمدي فتحي سيكون مطالب بتوفير البديل بغض النظر عن كونه أصغر منه في السن أو أقوى في الالتحامات، ولكن أتمنى أن يكون لديه خبرات، ولا يفرق أن يكون لاعبا محليا أو أجنبيا، والأهم أن يكون جاهزا للعب، وألا يكون بدون خبرات مثل أحمد قندوسي وكريستو".

وتابع: "لا بد من ضم رأس حربة قوية من نوعية فلافيو وعماد متعب يحرزوا أهدافا من أنصاف الفرص، وظهير أيسر بديل لمعلول ولتدعيمها بشكل جيد مثل الجبهة اليمنى التي بها أكثر من بديل لهاني، لاسيما وأن محمد أشرف صغير السن واذا لم يتواجد في الدوري من الأحسن أن يكون لاعبا أجنبيا".

وعن إمكانة ضم ظهير أيسر أجنبي جديد في وجود علي معلول، أردف: "لا يوجد مشكلة لو تم التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي في وجود معلول، لأنه لا يوجد لاعب مميز في الدوري المصري، وكنت أرغب في انضمام محمد حمدي للأهلي قبل بداية الموسم الحالي لأنه كان حرا في الانتقال للأهلي ويكون أحد الحلول".