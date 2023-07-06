شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة الأهلى ويستعد لمواجهة الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة حمزة الجمل صفحة مباراة الأهلي التي أقيمت أمس الأربعاء علي ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل علي ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري وهي المباراة التي يتطلع الدراويش للفوز بها لحسم مسألة بقاؤه في دوري الأضواء والشهرة .

فى سياق أخر، نفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي التعاقد مع لاعبين جدد في هذه الفترة، وكل ما يتم تداوله من أخبار لا أساس لها من الصحة.

ونشر الإسماعيلي بيانا ينفي فيه ما تردد عن التعاقد مع أحد اللاعبين، وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة في جلسة مفاوضات عادية لا تعني التعاقد مع اللاعب.

وأضافت اللجنة فى بيانها، وتشدد اللجنة الثلاثية بأن اللاعب المذكور خارج حسابات النادى تماما، وكذلك نرفض استغلال اسم النادي في مثل هذه الأمور لتسويق لاعب أو المساهمة في رفع القيمة التسويقية.