شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة الكأس استعداداً لمواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، ملف بطولة كأس مصر، بعد الفوز العريض الذى حققه الفريق الأبيض على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد القاهرة الدولى، فى ربع نهائى مسابقة الكأس ليبدأ الفارس الأبيض وجهازه الفنى الاستعداد لمواجهة فيوتشر بالدورى.

وبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم 8 يوليو الجاري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز،من أجل التركيز جيداً لاسيما أن المنافس ليس سهلاً وحقق نتائج جيدة فى البطولة.

ويعكف الجهاز الفني للزمالك على وضع البرنامج الخاص بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته.

وشاهد أوسوريو عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق فيوتشر خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 8 يوليو الجارى ضمن منافسات الجولة 33.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.