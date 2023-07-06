شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة العالم لـ شباب الطائرة تطلع على ملابس المنتخبات المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلع اليوم الخميس، اللجنة المنظمة لبطولة العالم للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة على ملابس المنتخبات المشاركة بعد قرار الغاء الاجتماع الفنى لبطولات العالم نظرا لحسم جداول المنافسات مبكرا دون الانتظار للاجتماع الفنى.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مواجهاته أمام البرازيل يوم الجمعة 7 يوليو فى الثانية ظهرا على أن يلتقى إيطاليا السبت فى الحادية عشر صباحا و يختتم الدور الأول أمام المكسيك الأحد فى الثانية ظهرا.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى فى البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هانى مصيلحى، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصرى 12 لاعبًا وهم: ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، على وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدى، وياسين أشرف”.

وقد قرر هانى مصيلحى، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، وبيرسى أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائى أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التى ستشارك فى منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية فى بطولة العالم بجانب كلا من: ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.