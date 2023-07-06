شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمدد معسكره فى برج العرب استعدادا لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق مد معسكر الفريق البورسعيدي ببرج العرب، وذلك استعداداً لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري العام، حيث يأمل المصري في مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس في المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

من ناحية أخرى، فتحت إدارة النادي المصري خطوطًا مع عدد كبير من المديرين الفنيين أصحاب الخبرة في هذا مجال الكرة النسائية، وذلك لاختيار اللاعبات القادرات على تمثيل القلعة الخضراء من ناحية، وكذلك اختيار الكوادر الفنية والإدارية والطبية المؤهلة للعمل بالنادي المصري من ناحية أخرى.

وبدأت إدارة النادي المصري اتخاذ الخطوات التنفيذية لتشكيل فريق الكرة النسائية بالنادي، وذلك بهدف المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية اعتبارًا من الموسم المقبل.

تجئ هذه الخطوة، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي وضع شرط وجود فريق لكرة القدم النسائية كشرط أساسي من شروط منح تراخيص الأندية المحترفة لكرة القدم.