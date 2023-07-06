شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل معسكره المغلق فى الإسكندرية اليوم استعداداً لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس ، الأربعاء، ببرج العرب في الدوري وبدأ الاستعداد والتركيز لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء السبت في الإسكندرية بالدوري

ويخوض الاهلى مرانه اليوم بالإسكندرية بعدما فضّل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر البقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة منعاً للإجهاد خاصة وأن الفارق ضيق بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد.

ويقوم المدير الفني بتجهيز لاعبيه لخوض الارتباطات المقبلة بجدية وتركيز حتى يحسم الفريق بطولة الدوري بشكل رسمي حيث بات المارد الأحمر قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب.