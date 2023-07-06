شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل معسكره المغلق فى الإسكندرية اليوم استعداداً لمواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض الاهلى مرانه اليوم بالإسكندرية بعدما فضّل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر البقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة منعاً للإجهاد خاصة وأن الفارق ضيق بين مباراتي الإسماعيلي والاتحاد.
ويقوم المدير الفني بتجهيز لاعبيه لخوض الارتباطات المقبلة بجدية وتركيز حتى يحسم الفريق بطولة الدوري بشكل رسمي حيث بات المارد الأحمر قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
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