شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد حارس الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ 31 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ "31" إذ أنه من مواليد 6 يوليو 1992، لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالى دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 “كلين شيت”.

لعب محمد عواد، معارًا لنادى المصرى البورسعيدى عام 2015 من النادى الإسماعيلي، وشارك فى 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالى دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 “كلين شيت”.

وخاض محمد عواد تجربة احتراف قصيرة فى الدورى السعودي، مع نادى الوحدة، ولعب له معارًا من النادى الإسماعيلى من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، وشارك مع الفريق فى 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 “كلين شيت”، وحصل على انذار وحيد.

انضم عواد لنادى الزمالك فى صيف 2019، وشارك فى 74 مباراة بالقميص الابيض بإجمالى 6767 دقيقة خرج فيها بشباك نظيفة فى 36 لقاء وتلقت شباكه 58 هدف وتلقى 9 كروت صفراء، وتوج مع الزمالك ببطولة الدوري مرتين و بكأس مصر مرة وكأس السوبر المصرى مرة، وكأس السوبر الأفريقى مرة

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبى بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه فى مباراة.