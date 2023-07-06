شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتحدى حرس الحدود فى ثمن نهائى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره حرس الحدود، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من الأهلى والداخلية فى الدور المقبل "ربع النهائي".

كان المصرى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط فى الدور التمهيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل حرس الحدود على حساب غزل المحلة بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 31 مباراة، حيث فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصرى 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

وكان المصرى قد تأهل إلى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت فى وقتها الأصلى بالتعادل السلبي.

على الصعيد الأخر، يقع حرس الحدود فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق 4 انتصارات 9 تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 18هدفا وتلقت شباكهم 43 هدفا.

ورفض الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، ومجلس إدارة النادى، مناقشة أى عروض للاعبين للرحيل نهاية هذا الموسم، قبل الانتهاء من مباراة المصرى فى دور الـ16 من مسابقة الكأس، والتى يعول عليها الفريق لإنقاذ موسمه بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى رسميا.

وحذر مكى اللاعبين من الانشغال بالعروض والرحيل بعد هبوط الفريق، مطالبا الجميع بالتركيز على بطولة كأس مصر التى توج بها الحرس من قبل، فى ظل تلاشى الضغوط عن اللاعبين فى بطولة الدورى بعد تأكد الهبوط.