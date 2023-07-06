شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل اليوم فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الخميس النادي الاسماعيلي فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد والذي تم فتحه لاول مرة أمس الأربعاء.

أعلن مسئولو الإسماعيلي، رسميًا، عن إجراء الانتخابات الشرعية 19 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس جديد لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها خلال الوقت الراهن.

وكانت اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي، التي تضم محمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وإسماعيل حفني مدير النشاط الرياضي، اتفقوا فيما بينهم الدعوة للإعلان عن الدعوة انعقاد الجمعية العمومية 4 يوليو الحالي من أجل تلقي الراغبين ترشيح أنفسهم حسب لائحة النظام الأساسي للنادي على 8 مقاعد الرئيس والنائب وأمين الصندوق و5 أعضاء منهم واحد تحت السن، في اليوم التالي وذلك خلفًا لمجلس يحيى الكومي المستقيل بسبب الأزمة المالية المستحكمة التي يتعرض لها النادي خلال الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن تجديد اشتراك أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي للمشاركة في العملية الانتخابية بدأ بمقر النادي ويستمر حتي 4 اغسطس ويبلغ إجمالي العضويات 27 ألفا و700 عضوية.