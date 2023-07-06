«أزمة حفلة بيروت» .. عمرو دياب لديه مستند يعفيه من أي مستحقات لورثة جان صليبا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ربيع مُقبل، منظم حفل الفنان عمرو دياب، أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء حفل الهضبة في بيروت، منوهًا بأنه سيقام في موعده ولا وجود أي نية لإلغائه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «اي تي سي»، مساء الأربعاء، أن الشركة المنظمة للحفل دفعت جميع المستحقات المادية للصناديق النقابية الفنية، هذا إلى جانب إنهاء التصريحات المتعلقة بسفر الفنان عمرو دياب وفرقته، مشددً على أن الحفل سيقام مليون في المائة ولا يوجد أي أسباب لمنع إقامته.

وأوضح أن الحفل سيقام على مسرح يتسع إلى أكثر من 16 ألف مشاهدًا، لافتًا إلى أن سعر التذاكر يتراوح بين 60 إلى 300 دولار، التي نفذ جميعها في سابقة الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، وأن 80% من التذاكر تتبع الفئة 60 و70 و80 دولارا.

وعن وجود خلاف بين الفنان عمرو دياب وورثة الملحن والمنتج جان صليبا، أكد أن هذه الخلافات ليس لها أي أساس من الصحة، مُبينًا أن الهضبة لديه مستند يحمل توقيع من الملحن جان صليبا منذ عام 2020 بتبرئة الفنان من أي مستحقات مالية لورثته، مشددًا أن هذه الشائعات هدفها تشوية أي نجاح له والحد منه، خاصًة أن الفنان عمرو دياب معروف عنه بأنه يقضي معظم أوقاته في الاستديو لتطوير فنه ومواكبته للعصر وتقديم كل ما هو جديد.

وأصدر مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، بيانًا نفى فيه كل ما تردد من أخبار كاذبة حول الدعوى المرفوعة من ورثة المنتج والمخرج اللبناني الراحل جان صليبا بخصوص تصاريح الحفل على إثر خلاف فني سابق.