الإسماعيلي: يجب محاكمة حكم الفيديو في مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد العجوز مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن هناك أشخاص لا يريدون أن يفوز الفريق أو يتعادل ولديهم رغبة في أن نعيش بأزمات، ولا يريدون للفريق الخير.

وأضاف العجوز في تصريحات تليفزيونية: "لا بد من محاكمة حكم تقنية الفيديو بالتزوير، وهل يعقل أن يكون إعادة اللقطة من زاوية واحدة فقط!".

وتابع: "سوف يكون هناك شكوى رسمية ضد لجنة الحكام، هناك حالة إغماء للأعين ضد حالات الإسماعيلي، وسوف يتم حسابنا على أننا لم نعترض؟".

واختتم مدير الكرة بنادي الإسماعيلي: "سوف نعمل بجد من أجل تعديل المسار خلال المباريات المقبلة، وهدفنا هو عبور الفريق لبر الأمان والبقاء في الدوري".