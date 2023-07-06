شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تطور اللاعبين مع أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت النقلة الكبيرة فى تطور اللاعبين التى أحدثها الكولولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض فى حالة من الارتياح، داخل جدران القلعة البيضاء لا سيما بعد تأقلم اللاعبين مع طريقة لعبه.

وأبدى مسئولو نادى الزمالك رضاهم عن أداء أوسوريو بداية من استيعاب اللاعبين لأفكاره الفنية وتنفيذها فى الملعب،عكس ما كان يحدث فى المباريات الماضية من تشتت وفقدان تركيز، وشعورهم بالضيق من تغيير مراكزهم ومنحهم أدوار مركبة فى الملعب.

من ناحية أخرى اعتذر أوسوريو، لشوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون، عما بدر من السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق الأبيض، وقيامه بمداعبة الكرة خلال المباراة، مؤكدًا أنه يرفض هذا الفعل كونه يقلل من الخصم.

وأضاف أوسوريو فى المؤتمر الصحفى للمباراة، أنه اعتذر لشوقى غريب عقب المباراة عن نسبة الغرور التى ظهرت لدى لاعبى الزمالك خلال المباراة، متابعاً: "النتيجة الكبيرة وارد تحدث، فى أى مباراة، واللغة كانت العائق الوحيد الذى منعنى من أن أعنف اللاعبين، والنتيجة الكبيرة وارد تحدث لأى مدرب وتعرضت لها فى وقت سابق، وأشعر بمرارتها".