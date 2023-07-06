شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب بتحقيق عاجل مع طاقم حكام مباراته مع الأهلى بسبب الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت إدارة نادى الإسماعيلى اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل مع طاقم الحكام الذى أدار مباراته مع الأهلى بقيادة أحمد الغندور، بعد القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، وإسناد مباريات الإسماعيلى المقبلة لحكام دوليين في بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمي للإسماعيلى بيانا قال فيه: "فى ضوء ما انتهت إليه مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت جدلا كبيرا فى الوسط الرياضى، فقد قرر مسؤولو الإسماعيلى التقدم باحتجاج رسمى شديد اللهجة ضد طاقم التحكيم الذى افتقد لمعايير الحيادية فى اللقاء، وحرص على إلغاء هدف صحيح بشهادة الجميع، فضلا عن إغفال ركلتى جزاء وفقا لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية".

وأضاف: "كما يطالب النادى الإسماعيلى بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بسبب الأخطاء التى خرجت عن نطاق الأخطاء التقديرية رغم وجود تقنية الحكم المساعد (فار) وتسببت بشكل عام هذا الموسم فى فقدان الفريق نقاط عدة على مدار هذا الموسم أزمت من موقفه بجدول ترتيب الدورى المحلى".

وتابع: "يؤكد النادى الإسماعيلى على ضرورة تعيين طاقم حكام دوليين فى المباريات المتبقية بمسابقة الدورى نظرا لحساسية الموقف مع التشديد على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية لضمان حصول كل فريق على حقه".

واختتم البيان: "كما نؤكد أن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن بشأن الهدف الذى سجله، وأكد كل خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده، كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف".