شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لنهائى أفريقيا أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلى روجيريو ميكالى، اليوم الخميس، مرانه الرئيسى فى الرباط استعدادا لخوض نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب، فى النهائى القارى يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجارى، فى تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وخاص المنتخب أربع مواجهات دون تلقى أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بإستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.